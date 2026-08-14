«Жизни нет»: звезда «Ворониных» призналась, что из-за боли не может повернуть голову
Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на сильные боли в шее
Екатерина Волкова рассказала поклонникам в соцсетях о внезапном недомогании. 44-летняя актриса проснулась с сильной болью в шее и призналась, что теперь ей тяжело даже повернуть голову и посмотреть по сторонам.
Несмотря на плохое самочувствие, артистка продолжила рабочий день и отправилась на репетицию.
«Тот момент, когда утром встала, а у тебя прострелило шею так, что просто жизни нет. Но, благо, есть муж — золотой, который на репетицию отвёз, с репетиции забрал», — поделилась Волкова.Актриса надеется, что боль скоро пройдёт, и благодарит супруга за помощь и заботу.
Ранее Екатерина рассказывала о своей новой работе после увольнения из Театра комедии. Вскоре артистка получила приглашение в Театр сатиры и поделилась этой новостью с поклонниками, станцевав с трудовой книжкой в руках.