«Жизни нет»: звезда «Ворониных» призналась, что из-за боли не может повернуть голову

14 августа 2026, 22:49

Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на сильные боли в шее

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Екатерина Волкова рассказала поклонникам в соцсетях о внезапном недомогании. 44-летняя актриса проснулась с сильной болью в шее и призналась, что теперь ей тяжело даже повернуть голову и посмотреть по сторонам.





Несмотря на плохое самочувствие, артистка продолжила рабочий день и отправилась на репетицию.





«Тот момент, когда утром встала, а у тебя прострелило шею так, что просто жизни нет. Но, благо, есть муж — золотой, который на репетицию отвёз, с репетиции забрал», — поделилась Волкова.