В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тёщу

Фото: iStock/IndiaUniform
В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тещу, из-за которой его бросила жена. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Последние десять лет 60-летняя теща Альвина и «колдун» Леонид не могли наладить отношения. В результате женщина убедила дочь Владу уйти от мужа. Колдун, вооружившись автоматом Калашникова, отправился мстить теще.
Леонид отключил свет в квартире, чтобы теща вышла в подъезд, но дверь открыла экс-супруга. Мужчина оттолкнул ее и ворвался в квартиру, направив оружие на Альвину. У колдуна произошла осечка, после которой его скрутил тесть.
Затем чародей выбросил автомат и скрылся на своей машине. Спустя время злоумышленника задержали правоохранители. Мужчине грозит до 19 лет за незаконное хранение оружия и покушение на убийство.
Читайте также:
В Красноярском крае преступная группа похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией
Москвичка вонзила нож в сердце любимому после того, как он сделал ей предложение
Школьница в Москве отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ
Леонид отключил свет в квартире, чтобы теща вышла в подъезд, но дверь открыла экс-супруга. Мужчина оттолкнул ее и ворвался в квартиру, направив оружие на Альвину. У колдуна произошла осечка, после которой его скрутил тесть.
Затем чародей выбросил автомат и скрылся на своей машине. Спустя время злоумышленника задержали правоохранители. Мужчине грозит до 19 лет за незаконное хранение оружия и покушение на убийство.
Читайте также:
В Красноярском крае преступная группа похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией
Москвичка вонзила нож в сердце любимому после того, как он сделал ей предложение
Школьница в Москве отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ
Екатерина Коршунова