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В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тёщу

SHOT: В Зеленограде «колдун» пытался застрелить тёщу, потому что от него ушла жена
Фото: iStock/IndiaUniform

Фото: iStock/IndiaUniform

В Зеленограде колдун-отшельник попытался застрелить тещу, из-за которой его бросила жена. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Последние десять лет 60-летняя теща Альвина и «колдун» Леонид не могли наладить отношения. В результате женщина убедила дочь Владу уйти от мужа. Колдун, вооружившись автоматом Калашникова, отправился мстить теще.

Леонид отключил свет в квартире, чтобы теща вышла в подъезд, но дверь открыла экс-супруга. Мужчина оттолкнул ее и ворвался в квартиру, направив оружие на Альвину. У колдуна произошла осечка, после которой его скрутил тесть.

Затем чародей выбросил автомат и скрылся на своей машине. Спустя время злоумышленника задержали правоохранители. Мужчине грозит до 19 лет за незаконное хранение оружия и покушение на убийство.

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Baza: в Москве задержали извращенца по подозрению в педофилии
31 марта 2025, 19:19

Фото: istockphoto/blinow61

Извращенца в спецовке во время самоудовлетворения задержали в Москве в районе ЖК «Метрополия» на Волгоградском проспекте. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Авторы публикации уточнили, что мужчина наблюдал за детьми, укрывшись в уступе напротив детской площадки и думая, что его не видят. По информации журналистов, злоумышленника уже задержали полицейские.

А тем временем следователи сейчас разбираются в обстоятельствах уголовного дела по факту похищения девушек и принуждения их к проституции в Красноярском крае. Известно, что речь идет о целой преступной группировке, куда входило к 2020 году не меньше 40 человек. Злоумышленники работали с января 2018 года.

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Москвичка вонзила нож в сердце любимому после того, как он сделал ей предложение
31 марта 2025, 17:46

Фото: istockphoto/okan akdeniz

В Москве женщина нанесла ножевое ранение в сердце своему партнеру после того, как он сделал ей предложение. Она пыталась выдать убийство за суицид.
Как сообщает SHOT, 48-летняя Лариса сначала рассказала полиции, что её сожитель, 49-летний Дмитрий, не смог справиться с отказом. Она придумала историю о том, что разбила ему сердце. По ее словам, на кухне Дмитрий предложил выйти за него замуж, но она не смогла согласиться. Позже мужчину нашли на полу в их квартире на Челюскинской улице. Лариса утверждала, что он покончил с собой.

Однако следователи не поверили рассказу Ларисы и вскоре разоблачили её ложь. Выяснилось, что она нанесла своему партнеру несколько ножевых ударов в сердце. Мужчина скончался в больнице. Против москвички возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.

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Серия таинственных убийств в подсобках московских ресторанов. Кто и зачем на самом деле убивал невест на свадьбе?
31 марта 2025, 11:35

Фото: iStock/Chicetin

Свадьба — это день, который должен быть наполнен радостью и весельем, однако иногда трагические события омрачают это важное событие. Одним из самых страшных и необъяснимых происшествий является убийство невесты на свадьбе.
Так и произошло в далеком 1977 году в двух московских семьях. С разницей в год на торжестве любви были убиты невесты. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Пропажа невесты обернулась трагедией


Фото: iStock/manifeesto

В московском ресторане свадьба «пела и плясала», и вдруг невеста Татьяна пропала. Спрятали для выкупа? А где же требования гостей? Жених заволновался, да и гости немного погодя начали искать виновницу торжества. Жених, обходя подсобные помещения ресторана, в подсобке нашел возлюбленную, только она была уже бездыханной. Увиденное женихом привело его в стопор: ни говорить, ни двигаться несчастный влюбленный не мог.

В ту же минуту в комнату заглянул брат убитой и, увидев немую сцену, отлучился на кухню за топориком. Алкоголь и страшная картина убитой сестры затуманили мужчине голову, и, не разбираясь в случившемся, в той же подсобке он лишил жизни жениха.

Таинственная черная роза


Фото: iStock/Denise Hasse

Разыгравшаяся драма удивила даже прибывших на место оперативников. Брат невесты не скрывал своей вины в убийстве жениха, а вот с Татьяной в белом платье всё было запутано. Среди родных людей недоброжелателей не нашлось, все друг у друга на виду, кому же вздумалось лишить невесту жизни?

Первой зацепкой стал найденный среди свадебных фотографий кадр, на где невеста запечатлена с незнакомым мужчиной, которого на свадьбу не приглашали. Кадр был размытым, но этого было достаточно, чтобы повернуть следствие на поиски незнакомца. К тому же при осмотре фото родителями Татьяны ее 7-летняя сестра рассказала, что накануне торжества к невесте подходил мужчина и подарил черную розу.

Рассказ малышки был похож на сказку, ведь черных роз не бывает. Однако при осмотре личных вещей убитой факты указали на обратное. Черную розу забрали на экспертизу, которая указала, что цветок окрашен редкой автомобильной краской.

Запутанная личная жизнь невесты


Следователи, имея снимок подозреваемого, начали обходить автомастерские в поисках таинственного мужчины. В один из дней им улыбнулась удача, и мужчину узнали. Кроме того, коллега подозреваемого рассказал правоохранителям, что накануне убийства одалживал костюм другу.

Мужчину задержали, им оказался 26-летний Виталий Соломин, и на допросе тот поведал, что невеста была любовью всей его жизни. Он познакомился с ней 8 лет назад, когда Татьяна была еще школьницей. Страстная любовь совсем юных людей привела к рождению ребенка. Молодого отца забрали в армию, а школьница осталась с ребенком ждать его возвращения. После армии Виталий испугался семьи и сбежал. Желание вернуться к возлюбленной и ребенку появилось у него, когда та уже собиралась замуж за другого.

Родители Татьяны подтвердили слова Соломина и раскрыли семейный секрет: сестра Татьяны была ее дочерью. Черная роза была прощальным подарком Виталия своей возлюбленной, а ни какой не черной меткой убийцы, как предполагало следствие. Расследование окончательно зашло в тупик.

Второй эпизод


Фото: iStock/manifeesto

Спустя год несчастье пришло в другую семью. Невесту Ирину Волокушину убили при похожих обстоятельствах. Тело также было обнаружено в подсобке, и способ убийства такой же. Как и в первом случае, убийца снял с виновницы торжества фату и забрал ее с собой. Начали искать фотографа для просмотра кадров свадьбы, но в этот раз он бесследно исчез вместе со снимками. Кроме того, из опроса свидетелей стало известно, что свадебную съемку и вовсе никто не заказывал, а она была.

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Псих с фотоаппаратом


Из дела об убийстве Татьяны оперативники нашли данные о фотографе Сергее Петрове и нагрянули к нему с обыском. Среди множества техники милиция нашла фату невесты Ирины. Сергей пытался врать следствию о реквизите и совпадениях, но экспертиза всё расставила по своим местам.

Как оказалось, фотограф презирал «невинных невест» и считал, что они недостойны белого платья. Для тех, кто вступал в интимные отношения до свадьбы, он определил в качестве наказания смерть. Подробности личной жизни девушек психопат узнавал в процессе фотосъемки, под предлогом лучше раскрыть образ невесты.

Вина фотографа была доказана по двум преступлениям, но на самом деле, сколько жертв на его руках, остается неизвестным. По законам советского времени преступник получил высшую меру наказания.

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Школьница в Москве отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ
Школьница в Москве отдала гадалке 3,8 млн руб за снятие порчи от провала на ЕГЭ
31 марта 2025, 11:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве 16-летняя школьница отдала онлайн-гадалке 3,8 миллиона рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Эти средства родители девушки откладывали ей на первый взнос за квартиру. Согласно данным Telegram-канала, денег семья недосчиталась на днях, когда планировала покупать недвижимость.

Школьница сразу же во всем призналась. По ее словам, в декабре в интернете ей попалась гадалка, которая предложила погадать на поступление в вуз. Во время расклада за 500 рублей мошенница сообщила, что видит страшную порчу, из-за которой девушка не сможет поступить.

Затем последовали платные ритуалы и переводы денег на карту злоумышленницы. Девушка отдала все накопления родителей. Когда все закончилось, гадалка просто удалила переписку для двоих. Родители пострадавшей уже обратились в правоохранительные органы.

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В Красноярском крае преступная группа похищала девушек и заставляла их заниматься проституцией
В Красноярском крае преступники похищали девушек и принуждали их к проституции
31 марта 2025, 09:42

Фото: iStock/globalmoments

В Красноярском крае преступная группировка семь лет похищала одиноких девушек и заставляла их заниматься проституцией. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно данным следствия, злоумышленники начали работу в январе 2018 года. На начальном этапе в составе группы было около пяти человек, а к 2020 году в группировку входило уже не менее 40 участников.

По указанию руководителя группировки преступники выслеживали и похищали одиноких девушек или девушек из неблагополучных семей и заставляли их заниматься проституцией. За отказ вступать в интимную связь с клиентами или проступок (побег, употребление алкоголя и наркотиков) жертв избивали и унижали.

Преступники действовали на территории Красноярского края и в Республике Хакасия. Правоохранители продолжают работу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#красноярский край
#проституция
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