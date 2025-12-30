В Германии произошло крупнейшее в истории ограбление банка на 30 млн евро
В немецком Гельзенкирхене неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse, похитив около 30 миллионов евро. По информации агентства DPA, речь может идти об одном из крупнейших ограблений в истории Германии.
Предварительно, злоумышленники в ночь на понедельник проникли в здание банка через расположенную рядом крытую автостоянку. С помощью бурового инструмента они проделали большую дыру в стене хранилища и смогли попасть внутрь.
В хранилище преступники вскрыли около 3,2 тысячи сейфовых ячеек, забрали их содержимое и скрылись. Ограбление обнаружили только ранним утром в понедельник, когда сотрудники банка пришли на работу.
В результате пострадали более 2,5 тысячи вкладчиков. Уже второй день люди собираются у здания банка, ожидая информации о своих деньгах и ценностях. Во вторник к банку пришли около 200 человек, некоторые пытались попасть внутрь, из-за чего охране пришлось вызывать полицию.
