В Германии произошло крупнейшее в истории ограбление банка на 30 млн евро

30 декабря 2025, 16:57

Фото: iStock/darkojow

В немецком Гельзенкирхене неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse, похитив около 30 миллионов евро. По информации агентства DPA, речь может идти об одном из крупнейших ограблений в истории Германии.