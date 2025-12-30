В Калининграде осудили двоих мужчин за госизмену и диверсии

30 декабря 2025, 17:20

Фото: iStock/Zolnierek

Балтийский флотский военный суд признал двоих жителей Калининградской области виновными в государственной измене и диверсиях. Одного из них приговорили к 24 годам лишения свободы, второго — к 18 годам.