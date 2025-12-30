В Калининграде осудили двоих мужчин за госизмену и диверсии
Балтийский флотский военный суд признал двоих жителей Калининградской области виновными в государственной измене и диверсиях. Одного из них приговорили к 24 годам лишения свободы, второго — к 18 годам.
Как следует из сообщения суда, один из осужденных во время мобилизации сотрудничал с представителем иностранной разведки. Он создал диверсионное сообщество, занимался организацией поджогов и их финансированием. Под его руководством и при участии иностранного куратора в разных регионах России были совершены поджоги десятков объектов железнодорожной инфраструктуры, жизнеобеспечения населения и связи.
Второй фигурант дела организовал поджог нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры. В итоге суд назначил первому наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Второго приговорили к 18 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.
Кроме того, осужденным назначили штрафы в размере 800 тысяч и 200 тысяч рублей. Суд также установил, что один из фигурантов передавал иностранной разведке сведения о дислокации воинской части и складе вооружения в Калининградской области, а также незаконно получал и передавал персональные данные абонентов, пользуясь служебным положением у оператора сотовой связи.
Читайте также: