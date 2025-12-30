Отец спас 15-летнюю дочь от вооруженного насильника
В США мужчина спас дочь от похитившего ее вооруженного насильника. Об этом сообщает People.
Инцидент произошел 25 декабря в населенном пункте Портер, штат Техас. 15-летняя девочка вышла выгулять собаку и не вернулась. Тогда ее отец воспользовался функцией родительского контроля на телефоне. Он выяснил, что школьница находится в лесной местности примерно в трех километрах от дома.
На месте мужчина обнаружил пикап с полураздетым парнем, своей дочерью и собакой. Американец вывел ребенка из автомобиля и вызвал полицию. Похитителем оказался 23-летний Джованни Росалес Эспиноза.
Следователи выяснили, что молодой человек заставил школьницу сесть в машину, угрожая ножом. Вскоре его обвинили в похищении и развращении малолетних. Семья девочки заявила, что она не пострадала. Родственники также отметили, что никто из них не был знаком с подозреваемым.
