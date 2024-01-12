На Ставрополье нашли тело подростка, захлебнувшегося рвотой

Фото: iStock/DarthArt
В Кочубеевском округе Ставропольского края родители нашли тело сына. По предварительным данным, подросток скончался от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства образования региона.
Согласно сообщению, 11 января родители утром обнаружили ребёнка в сарае без признаков жизни. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть мальчика.
Однако для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В Минобразования отметили, что погибший мальчик не состоял на диспансерном учете по какому-либо заболеванию.
Напомним, ранее стало известно, что тело восьмиклассника обнаружили на земляном полу в нежилой хозпостройке хутора Саратовский в Ставропольском крае. Рядом с трупом были найдены рюкзак с тетрадями и вейп. Предполагалось, что причиной смерти школьника могло стать отравление неустановленным веществом и переохлаждение.
Читайте также:
СК: В Самаре женщина с сыном насмерть отравились угарным газом
В Турции обнаружено тело пропавшей 9 дней назад россиянки
В Приморском крае экс-боец ЧВК «Вагнер» убил собутыльника, критиковавшего СВО
«После проведения исследования выставлена предварительная причина смерти: Асфиксия рвотными массами» - пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно, что тело восьмиклассника обнаружили на земляном полу в нежилой хозпостройке хутора Саратовский в Ставропольском крае. Рядом с трупом были найдены рюкзак с тетрадями и вейп. Предполагалось, что причиной смерти школьника могло стать отравление неустановленным веществом и переохлаждение.
Читайте также:
СК: В Самаре женщина с сыном насмерть отравились угарным газом
В Турции обнаружено тело пропавшей 9 дней назад россиянки
В Приморском крае экс-боец ЧВК «Вагнер» убил собутыльника, критиковавшего СВО
Элина Позднякова