В Турции обнаружено тело пропавшей 9 дней назад россиянки

Фото: istockphoto/Artem_Furman
По предварительной версии, россиянку убили.
Mash пишет, что 40-летняя Надежда Ярыгина приехала на курорт в посёлке Кириш (район Кемера) 31 декабря. Вернуться она планировала 8 января. Но 3 числа женщина пропала.
В номере отеля остались вещи и документы. Сотрудники рассказали, что в четверг женщина одна отправилась в горы и назад не вернулась. Родственники забили тревогу и начали поиски. Накануне у подножья горы Чалыш, в нескольких км от отеля нашли телефон россиянки.
350 российских волонтёров искали женщину по округе, в том числе и в домах, которые были заперты на зимовку. Местные власти привлекли кинологов с собаками.
Сегодня тело Надежды обнаружили. По предварительной версии, женщину могли похитить с целью выкупа.
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В номере отеля остались вещи и документы. Сотрудники рассказали, что в четверг женщина одна отправилась в горы и назад не вернулась. Родственники забили тревогу и начали поиски. Накануне у подножья горы Чалыш, в нескольких км от отеля нашли телефон россиянки.
Сегодня тело Надежды обнаружили. По предварительной версии, женщину могли похитить с целью выкупа.
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Мария Фирсова