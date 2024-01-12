СК: В Самаре женщина с сыном насмерть отравились угарным газом

Фото: iStock/Chepko
В самарской квартире обнаружили трупы женщины и её сына-подростка, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла на улице Мориза Тореза в Железнодорожном районе Самары. В квартире обнаружили трупы женщины и её четырнадцатилетнего сына.
Предположительно, они скончались от отравления угарным газом.
В настоящий момент к месту происшествия прибыли следователи и кринималисты. Они установят причины и обстоятельства смерти самарцев.
Напомним, 11 декабря бытовой газ взорвался в одной из столичных квартир. Взрывом на кухне выбило остекление, но, к счастью, в результате хлопка никто не пострадал.
Читайте также:
Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Москве
В Бурятии спасают рыбаков, уплывших на оторвавшейся льдине в Байкал
В Челябинске водитель маршрутки погнался за беременной женщиной и избил её
Предположительно, они скончались от отравления угарным газом.
Напомним, 11 декабря бытовой газ взорвался в одной из столичных квартир. Взрывом на кухне выбило остекление, но, к счастью, в результате хлопка никто не пострадал.
Читайте также:
Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Москве
В Бурятии спасают рыбаков, уплывших на оторвавшейся льдине в Байкал
В Челябинске водитель маршрутки погнался за беременной женщиной и избил её
Евгения Парфентьева