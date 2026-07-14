На Ставрополье почти три недели ищут студентку, унесенную течением реки

14 июля 2026, 16:24

Фото: iStock/Nataliy Kl

Спасатели и волонтеры почти три недели ищут 17-летнюю студентку, которую унесло течением реки Подкумок в Ставропольском крае. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.