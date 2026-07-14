На Ставрополье почти три недели ищут студентку, унесенную течением реки
Спасатели и волонтеры почти три недели ищут 17-летнюю студентку, которую унесло течением реки Подкумок в Ставропольском крае. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Девушка ушла купаться вместе с подругой 24 июня. В какой-то момент студентки не справились с сильным течением — одна из них смогла выбраться на берег, а другую унесла река. Предположительно, девушка утонула.
В настоящее время поисково-спасательные работы проводятся в Георгиевске и Ессентуках. Семья пропавшей обратилась за помощью ко всем неравнодушным.
В конце прошлого месяца пресс-служба ГУ МЧС региона сообщала, что специалисты обследовали левый берег реки в районе Пятигорска, станицы Константиновской, поселков Горячеводский и Свободы. На тот момент общая протяженность осмотренной территории превысила 16 километров.
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