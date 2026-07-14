Поездка на питбайке закончилась для 15-летнего подростка реанимацией

14 июля 2026, 15:36

15-летний питбайкер попал в реанимацию после ДТП в Петербурге

Фото: iStock/federico cardaio

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток на питбайке попал в реанимацию после столкновения с автомобилем Jaguar. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ленобласти.