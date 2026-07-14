Поездка на питбайке закончилась для 15-летнего подростка реанимацией
В Санкт-Петербурге 15-летний подросток на питбайке попал в реанимацию после столкновения с автомобилем Jaguar. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ленобласти.
Авария произошла 13 июля около 17:30 возле дома №6 на Яхтенной улице. За рулем иномарки находилась 49-летняя женщина, которая при повороте налево во двор столкнулась с питбайком.
В этот момент подросток двигался в попутном направлении по встречной полосе. В результате его госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге врачи боролись за жизнь 17-летнего подростка, получившего ожоги почти 100% тела после ДТП на питбайке.
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