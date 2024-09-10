На Ставрополье полиция накрыла бордель в массажном салоне, задержаны двое

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На Ставрополье полицейские закрыли бордель, который работал под вывеской массажного салона. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.
Организаторами бизнеса оказались двое местных жителей — мужчина и женщина. Они арендовали помещение, наняли женщин для оказания услуг и занимались продажей немаркированного алкоголя.
В региональном управлении МВД «Ленте.ру» предоставили оперативное видео на котором видно, что в помещениях находились комнаты с кроватями, где оказывались услуги сексуального характера.
Сообщается, что 60% от стоимости сеанса оставались у организаторов, а оставшаяся часть шла работницам борделя. В ходе обысков правоохранители изъяли 1400 бутылок нелегального алкоголя общей стоимостью свыше 1 000 000 рублей.
Ранее в Москве полицейские накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками. Все они признались, что оказывают интим-услуги клиенткам за деньги. Мужчины были задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции.
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В региональном управлении МВД «Ленте.ру» предоставили оперативное видео на котором видно, что в помещениях находились комнаты с кроватями, где оказывались услуги сексуального характера.
Сообщается, что 60% от стоимости сеанса оставались у организаторов, а оставшаяся часть шла работницам борделя. В ходе обысков правоохранители изъяли 1400 бутылок нелегального алкоголя общей стоимостью свыше 1 000 000 рублей.
Ранее в Москве полицейские накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками. Все они признались, что оказывают интим-услуги клиенткам за деньги. Мужчины были задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции.
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Дарья Осипова