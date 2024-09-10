По факту убийства главы отдела в СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено по факту убийства руководителя территориального следственного отдела Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону. Ведение дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»).
На место преступления выехала группа, состоящая из наиболее опытных сотрудников управления и следователей-криминалистов. Сообщается, что подозреваемый в убийстве уже установлен и задержан. В качестве одной из основных рассматривается версия убийства на почве ревности. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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