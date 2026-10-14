На Ставрополье произошло смертельное ДТП с питбайком и грузовиком, погиб подросток
В Ставропольском крае вечером 14 октября произошло смертельное ДТП с участием питбайка и грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась на перекрестке. Водитель «Камаза» не уступил дорогу питбайку, который двигался по главной. За рулем двухколесного транспортного средства находился подросток. Его доставили в реанимацию местной больницы, однако спасти юношу не удалось.
В автоинспекции отметили, что погибший не имел права управления. Водитель грузовика — 26-летний местный житель, ранее не числился злостным нарушителем ПДД, в момент аварии был трезв.
Прокуратура проводит проверку. В ходе нее дадут оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних. Детали происшествия и степень ответственности обоих участников устанавливаются.
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