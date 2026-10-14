На Ставрополье произошло смертельное ДТП с питбайком и грузовиком, погиб подросток

14 октября 2026, 22:41

В Ставрополье погиб подросток на питбайке в ДТП с грузовиком

Фото: istockphoto/z1b

В Ставропольском крае вечером 14 октября произошло смертельное ДТП с участием питбайка и грузового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.