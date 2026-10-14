В Подмосковье столкнулись грузовик и автобус с детьми: подробности ДТП

14 октября 2026, 20:33

В Пушкино в результате ДТП столкнулись грузовик и автобус с 12 детьми

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В городском округе Пушкино Московской области произошло встречное столкновение грузового автомобиля и автобуса, в салоне которого находились дети. Об этом в среду сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.