В Подмосковье столкнулись грузовик и автобус с детьми: подробности ДТП
В городском округе Пушкино Московской области произошло встречное столкновение грузового автомобиля и автобуса, в салоне которого находились дети. Об этом в среду сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
По данным ведомства, авария произошла примерно в 15:35 на пятом километре автодороги «Пушкино — Красноармейск». Предварительно установили, что в автобусе ехали 12 детей.
Как отметили в МВД, на текущий момент за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Таиланде стало известно состояние попавшего в ДТП подростка из России. Подробности — в нашем материале.
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