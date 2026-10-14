В РСТ заявили о проверке данных по ДТП в Турции

14 октября 2026, 20:44

РСТ запросил данные у туроператоров после ДТП в турецкой Анталье

Фото: istockphoto/EvrenKalinbacak

Российский союз туриндустрии (РСТ) направил запросы туроператорам и страховым компаниям в связи с дорожно-транспортным происшествием в турецкой провинции Анталья, в котором пострадали граждане России. Об этом сообщили в пресс-службе союза.





Ранее в среду газета Akdeniz проинформировала, что микроавтобус попал в ДТП в районе Коркутели. В результате происшествия пострадали шесть россиян, всех их госпитализировали.





«РСТ запросил информацию у туроператоров и страховых компаний в связи с ДТП в районе Коркутели в Анталье», — говорится в сообщении.