В РСТ заявили о проверке данных по ДТП в Турции
РСТ запросил данные у туроператоров после ДТП в турецкой Анталье
Российский союз туриндустрии (РСТ) направил запросы туроператорам и страховым компаниям в связи с дорожно-транспортным происшествием в турецкой провинции Анталья, в котором пострадали граждане России. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
Ранее в среду газета Akdeniz проинформировала, что микроавтобус попал в ДТП в районе Коркутели. В результате происшествия пострадали шесть россиян, всех их госпитализировали.
«РСТ запросил информацию у туроператоров и страховых компаний в связи с ДТП в районе Коркутели в Анталье», — говорится в сообщении.
В союзе уточняют, находились ли пострадавшие среди организованных туристов и требуется ли им помощь. Позднее в РСТ сообщили, что среди пострадавших россиян не было клиентов туроператоров.