В Таиланде стало известно состояние попавшего в ДТП подростка из России

14 октября 2026, 14:51

Mash: в Таиланде пострадавший в ДТП подросток из России вышел из комы

Фото: istockphoto/sudok1

Подросток из России, находившийся в коме после аварии в Таиланде, пришел в сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.