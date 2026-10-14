В Таиланде стало известно состояние попавшего в ДТП подростка из России
Подросток из России, находившийся в коме после аварии в Таиланде, пришел в сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, некоторое время юноша мог лишь реагировать на голос матери и сжимать ее руку, однако теперь он полностью в сознании. В период нахождения в коме ему провели необходимые манипуляции с челюстью. Анализы подтвердили отсутствие алкоголя в крови пострадавшего.
Отмечается, что лечение в государственном госпитале Вачира покрывается страховкой, сумма счета составляет около 5 млн рублей. Несмотря на проблемы с легким и разрыв печени, врачи фиксируют положительную динамику и предполагают скорую выписку пациента.
ДТП произошло, когда школьник направлялся на встречу с друзьями на байк-такси. В транспортное средство врезался автомобиль. В результате несовершеннолетний вылетел на тротуар и сломал челюсть. Предположительно, виновником аварии является сын бывшего чиновника из Махачкалы. 5 октября сообщалось, что официальной информации о происшествии не было.
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