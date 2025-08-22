Гитарист группы Mastodon Брент Хайндс насмерть разбился на мотоцикле в США

22 августа 2025, 00:21

Брент Хайндс (Фото: Instagram* @mastodonrocks)

Один из основателей метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в результате аварии на мотоцикле в Атланте. Музыканту был 51 год. Трагическую новость подтвердили на официальной странице группы в социальных сетях.





По предварительным данным, музыкант управлял мотоциклом Harley Davidson, когда произошло столкновение с внедорожником.





«Мы пребываем в состоянии безмерной печали и скорби… прошлой ночью Брент Хайндс скончался в результате трагического несчастного случая. (...) Мы всё ещё пытаемся осознать потерю творческой силы человека, с которым мы разделили столько триумфов и создали музыку, тронувшую сердца множества людей», — сообщил официальный аккаунт группы Mastodon в личном блоге.