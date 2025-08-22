Гитарист группы Mastodon Брент Хайндс насмерть разбился на мотоцикле в США
Один из основателей метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в результате аварии на мотоцикле в Атланте. Музыканту был 51 год. Трагическую новость подтвердили на официальной странице группы в социальных сетях.
По предварительным данным, музыкант управлял мотоциклом Harley Davidson, когда произошло столкновение с внедорожником.
«Мы пребываем в состоянии безмерной печали и скорби… прошлой ночью Брент Хайндс скончался в результате трагического несчастного случая. (...) Мы всё ещё пытаемся осознать потерю творческой силы человека, с которым мы разделили столько триумфов и создали музыку, тронувшую сердца множества людей», — сообщил официальный аккаунт группы Mastodon в личном блоге.
Хайндс основал Mastodon в 2000 году вместе с Биллом Келлихером, Бранном Дэйлором и Троем Сандерсом. Группа выпустила восемь альбомов, включая получившие признание критиков Leviathan, Blood Mountain и Emperor of Sand, а в 2018 году стала обладателем Грэмми за лучшее метал-исполнение (песня «Sultan's Curse»).
В марте 2025 года Хайндс покинул группу по «взаимному решению», хотя позже признался, что фактически был исключен из состава.
