На Ставрополье учитель потрогал за ягодицы пятиклассницу и уволился

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В Ставропольском крае учитель истории потрогал за ягодицы пятиклассницу, после чего написал заявление и уволился из школы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в селе Степное. Учитель истории Валерий Александрович, который более 30 лет преподает в школе, повёл себя странно по отношению к одной из учениц пятого класса. На опубликованных каналом кадрах, которые сняли одноклассники девочки, учитель сначала обнимает школьницу, а затем трогает её за ягодицы.
После того как накануне этот инцидент начал активно обсуждаться среди учеников Валерий Александрович написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Анастасия Чинкова