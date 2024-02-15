В Лондоне полицейский фургон столкнулся с автобусом, ранены 9 человек

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Девять человек, в том числе шесть полицейских, были 14 февраля доставлены в больницу после столкновения полицейского фургона и автобуса на юго–востоке Лондона. Об этом пишет издание Daily Mail.
Экстренные службы прибыли на место происшествия в Кеннингтоне на юге Лондона после того, как полицейский фургон столкнулся с автобусом, в свою очередь также отвечая на экстренный вызов.
На место происшествия приехали две пожарные машины из пожарных станций Клэпхэм и Пекхэм и пожарно-спасательное подразделение из пожарной станции Баттерси.
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На место происшествия приехали две пожарные машины из пожарных станций Клэпхэм и Пекхэм и пожарно-спасательное подразделение из пожарной станции Баттерси.
«Мы направили на место происшествия ряд специалистов. Наши первые медики прибыли через четыре минуты. Мы оказали помощь 11 пациентам на месте происшествия. Девять человек были доставлены в больницу, еще двоих выписали на месте происшествия», — заявила представитель лондонской службы скорой помощи.Один из полицейских оказался зажатым внутри служебного автомобиля. Пожарные с помощью режущих инструментов сняли одну из дверей автомобиля, прежде чем помочь офицеру выбраться из машины. Девять человек в общей сложности были доставлены в больницу, в том числе шесть полицейских. Их травмы оцениваются как не представляющие угрозы для жизни.
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Артем Путинцев