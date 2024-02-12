Названа деталь авто, которая наиболее часто страдает в ДТП

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«Чаще всего в результате ДТП получает повреждения передний бампер — в 18,4% случаев. Чуть реже при аварии водители повреждают задний бампер, эту деталь заявили в 17,5% случаев. Значительно реже — капот и крылья машины, по 10 и 8% соответственно», — приводит Газета.ру текст исследования.
Ранее сообщалось о том, что в Севастополе два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мотоциклом. Уточнялось, что ДТП случилось в ночь на воскресенье, 11 февраля. Водитель мотоцикла и 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они находятся в больнице. Водитель Mercedes направлен на прохождения медосвидетельствования, проводится проверка.
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