Названа деталь авто, которая наиболее часто страдает в ДТП

«О возгорании машины марки «Соболь» в деревне Лашино в дежурную часть сообщили очевидцы. Когда спасатели прибыли на место происшествия, автомобиль пылал по всей площади. Прибывшие развернули пожарный рукав и быстро смогли ликвидировать огонь и на машине, и не прилегающей территории», — говорится в сообщении.



Второй вызов поступил от самого водителя машины. Он сообщил, что возгорание произошло в подкапотном пространстве его «Газели», и что потушить огнь самостоятельно он не смог. Спасатели прибыли на место и в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. В ходе инцидента никто не пострадал.



Читайте также:



При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека



В Чехове потушили условный пожар на избирательном участке



Подмосковные спасатели прошли аттестацию на ведение поисково-спасательных работ





