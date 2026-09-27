На Ставрополье водитель Lada погибла при столкновении с грузовиком «Газель»
На Ставрополье 43-летняя женщина за рулём Lada Priora погибла в результате столкновения с грузовиком, который ехал впереди. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Смертельная авария произошла днём 27 сентября на 80-м километре дороги «Преградное — Тахта — Ипатово». По предварительным сведениям, водитель Lada Priora не выдержала дистанцию до грузовика «Газель», который двигался попутно впереди, и врезалась в него.
В результате происшествия 43-летняя автоледи скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Автоинспекторы установили, что погибшая имела водительский стаж 14 лет.
За последние два года она пять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, они устанавливают все детали ДТП.
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