На Ставрополье водитель Lada погибла при столкновении с грузовиком «Газель»

27 сентября 2026, 18:46

Фото: Istock/Aleksei Andreev

На Ставрополье 43-летняя женщина за рулём Lada Priora погибла в результате столкновения с грузовиком, который ехал впереди. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.