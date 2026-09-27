В Свердловской области спустя 25 лет раскрыли убийство сотрудницы ФНС

27 сентября 2026, 18:36

Фото: Istock/Akintevs

В городе Богдановиче Свердловской области завершилось расследование уголовного дела об убийстве сотрудницы налоговой инспекции. Как сообщает СК по региону, преступление произошло в 2000 году.





Установлено, что женщина столкнулась с нападением местного жителя. Это случилось вскоре после того, как она выявила нарушения у частного предпринимателя при реализации алкогольной продукции. Нападавший нанёс ей несколько ударов арматурой по голове. От полученных травм гражданка скончалась.

«В Свердловской области раскрыто убийство сотрудницы налоговой инспекции, совершённое более четверти века назад», — сообщили представители Следственного комитета.