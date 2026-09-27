Шторм сорвал с якоря забытый в Индийском океане танкер с российским экипажем
Шторм сорвал с якоря танкер Unity в Индийском океане. Как сообщает Telegram-канал Mash, на борту находятся более 20 россиян.
Судно дрейфует в открытом море. Экипаж живёт у берегов Индии уже свыше четырёх месяцев. По словам моряков, якорь не выдержал шторма и корабль начало уносить от берега. Вернуться они не могут — двигатель неисправен.
Сойти на берег тоже нельзя — танкер под арестом. Связь с экипажем нестабильна из-за проблем с интернетом. Местные власти отказываются буксировать судно. Российские моряки обратились в консульство, чтобы вернуться домой. Часть команды оформляет визу самостоятельно.
В начале августа на танкер доставили воду, продукты и фреон. До этого экипаж питался картошкой и рыбой. Страховая компания согласилась выплатить часть зарплаты, но большинство моряков деньги так и не получили.
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