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На Урале грузовик перевернулся и едва не врезался в здание вокзала

В Ивделе водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся у вокзала
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Ивделе грузовой автомобиль опрокинулся возле входа в здание железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.



Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 27 сентября на улице Вокзальной. Установлено, что 28-летний водитель грузовика Hyundai на перекрёстке не справился с управлением, и машина опрокинулась.

Позже шофёр пояснил сотрудникам полиции, что у автомобиля возникли проблемы с тормозной системой. Чтобы избежать наезда на здание вокзала, мужчина решил вывернуть руль влево и остановить грузовик. В результате происшествия никто не пострадал. На водителя составили протокол за повреждение бордюрного камня проезжей части.

До этого сообщалось об инциденте в Омской области. Там подросток на Opel перевернулся и врезался в жилой дом.

Ольга Щелокова

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