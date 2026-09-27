На Урале грузовик перевернулся и едва не врезался в здание вокзала

27 сентября 2026, 18:31

В Ивделе водитель грузовика не справился с управлением и опрокинулся у вокзала

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Ивделе грузовой автомобиль опрокинулся возле входа в здание железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.