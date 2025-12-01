На Ставрополье волонтёры спасли россиянина после 12 лет рабства
Житель Мордовии провёл 12 лет в подневольном состоянии в Дагестане. Подробности сообщает kp.ru.
Мужчина по имени Сергей искал работу и по совету знакомой устроился на кирпичный завод. Работодатель избивал его и не платил деньги. Через два года мужчину перевели на автомойку, где ситуация повторилась.
Позже его отправили к брату владельца в Ставропольский край. Там Сергей жил в неотапливаемой пристройке, питался только картошкой и лапшой и не мог связаться с родными. Попытка сбежать не удалась — его поймали.
Когда волонтёры и полиция приехали по анонимной заявке, россиянин из страха заявил, что претензий не имеет. Сейчас, по словам юриста, мужчина боится людей, не доверяет никому и имеет проблемы со здоровьем. Ему предстоит реабилитация.
