На Ставрополье волонтёры спасли россиянина после 12 лет рабства

01 декабря 2025, 16:15

Мужчина провёл 12 лет в подневольном состоянии в Дагестане и на Ставрополье

Фото: Istock/Victoria Kotlyarchuk

Житель Мордовии провёл 12 лет в подневольном состоянии в Дагестане. Подробности сообщает kp.ru.