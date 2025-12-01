Школьницу накачали наркотиками, насиловали и удерживали против воли 12 дней
В Индии задержали двух мужчин по подозрению в похищении и изнасиловании несовершеннолетней. Третьего подозреваемого полиция разыскивает. Об этом сообщает Newsx.
Инцидент произошёл в штате Уттар-Прадеш. По словам 14-летней пострадавшей, подруга пригласила её к себе домой и предложила напиток. После этого девочка потеряла сознание. Она пришла в себя в запертой комнате, где находились отец подруги и двое его знакомых.
Школьница утверждает, что мужчины удерживали её 12 дней, добавляли в еду и питье одурманивающие вещества и совершали насильственные действия. Родственники девушки заявили в полицию об исчезновении. Позже её нашли без сознания на одном из местных рынков.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Пострадавшая сообщила, что изначально в полицейском участке отказывались регистрировать её заявление. Процедуру начали только после обращения к старшим офицерам.
