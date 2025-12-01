Школьницу накачали наркотиками, насиловали и удерживали против воли 12 дней

01 декабря 2025, 14:26

В Индии мужчина накачал подругу дочери наркотиками и насиловал её с друзьями

Фото: Istock/spukkato

В Индии задержали двух мужчин по подозрению в похищении и изнасиловании несовершеннолетней. Третьего подозреваемого полиция разыскивает. Об этом сообщает Newsx.