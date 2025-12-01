В Ленобласти нашли машину в гараже с телами двух мужчин и маленькой девочки

01 декабря 2025, 15:59

В Ленинградской области в автомобиле в гараже обнаружили тела трёх человек

В Ленинградской области в гараже нашли автомобиль с телами двух мужчин и несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает региональный следственный комитет.