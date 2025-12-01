В Ленобласти нашли машину в гараже с телами двух мужчин и маленькой девочки
В Ленинградской области в гараже нашли автомобиль с телами двух мужчин и несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает региональный следственный комитет.
Отмечается, что в автомобиле находилась ещё одна несовершеннолетняя девушка. Медики диагностировали у неё тяжёлую форму токсического отравления углекислым газом (двуокисью углерода). Сейчас бригада скорой помощи доставила пострадавшую в медицинское учреждение, где врачи борются за её жизнь.
По факту произошедшего следователи уже возбудили уголовное дело. Оперативные сотрудники и эксперты в настоящее время проводят комплекс мероприятий на месте. Они осматривают территорию, изымают возможные вещественные доказательства и опрашивают свидетелей, чтобы в полном объёме установить все обстоятельства случившегося.
