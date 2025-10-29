На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт

29 октября 2025, 10:06

ФСБ поймала агента Киева, готовившего теракт на объекте транспорта в Ставрополье

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ России задержали агента Киева, который планировал подрыв объекта транспортной инфраструктуры на Ставрополье. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.