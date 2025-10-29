На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт
Сотрудники ФСБ России задержали агента Киева, который планировал подрыв объекта транспортной инфраструктуры на Ставрополье. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Житель Георгиевска самостоятельно установил контакт с представителем украинского террористического формирования. По указаниям Киева злоумышленник провел фото- и видеосъемку транспортного объекта региона с целью последующего его подрыва.
В октябре этого года мужчина приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в тайнике. Во время подготовки к теракту преступника задержали при попытке приблизиться к месту планируемого преступления.
Мужчина взят под стражу, ему может быть предъявлено обвинение в государственной измене, добавиили в ведомстве.
