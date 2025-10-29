В Нью-Йорке найдено второе тело женщины в спортивной сумке

29 октября 2025, 08:42

NYP: вторую мертвую девушку нашли в спортивной сумке в Нью-Йорке

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Рабочий обнаружил обнаженное тело женщины в брошенной спортивной сумке у железнодорожных путей в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Post.