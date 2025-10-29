В Нью-Йорке найдено второе тело женщины в спортивной сумке
Рабочий обнаружил обнаженное тело женщины в брошенной спортивной сумке у железнодорожных путей в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Post.
Местные жители сообщают о втором аналогичном инциденте в этом районе и призывают к увеличению числа полицейских патрулей. По словам 25-летнего работника коммунальных служб Смоки Родригеса, территория рядом с железнодорожными путями захламлена и часто становится пристанищем для бездомных, что приводит к редкому появлению там полицейских и прохожих.
Пострадавшая — молодая женщина европеоидной внешности, на вид около 20 лет. Ее тело найдено в черном мусорном пакете, который был помещен в спортивную сумку и плотно перевязан шнурком. На трупе не обнаружено видимых повреждений, причина смерти пока не установлена.
Полицейские оцепили район и начали расследование.
Читайте также: