Живущая в квартире змея атаковала своего владельца в интимную зону

В Башкирии живущая в квартире змея атаковала своего владельца в интимное место
В Башкирии живущая в квартире змея атаковала своего владельца в интимное место. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
41-летний мужчина занимается разведением пауков, тараканов, ящериц и змей. В один из дней представительница последнего вида по неизвестным причинам укусила его в нескольких местах, включая паховую область.
Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него обширную гематому в области паха. Укус не был ядовитым, но мужчине все равно потребуется лечение.
