В Бразилии более 60 человек погибли в результате перестрелки полицейских с бандой
В бразильском Рио-де-Жанейро 64 человека погибли в результате перестрелки полицейских с членами банды «Красная команда». Об этом информирует портал G1.
Уточняется, что среди погибших четверо полицейских. Согласно информации источника, в Рио-де-Жанейро прошла масштабная операция в фавелах на севере города, в ходе которой задержали более 80 человек.
Свыше 2,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов провели операцию по задержанию членов бразильской банды «Красная команда». Силовики отправились в районы, контролируемые преступниками, для исполнения 100 ордеров на арест. Однако они столкнулись с ожесточенным сопротивлением.
