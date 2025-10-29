В Бразилии более 60 человек погибли в результате перестрелки полицейских с бандой

29 октября 2025, 09:34

G1: Число жертв стычек полиции и банд в Рио-де-Жанейро увеличилось до 64

Фото: iStock/ipopba

В бразильском Рио-де-Жанейро 64 человека погибли в результате перестрелки полицейских с членами банды «Красная команда». Об этом информирует портал G1.