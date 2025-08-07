Полицейский-вуайерист пытался снять видео у девушки под юбкой и попался коллегам
Полицейского в Японии арестовали его же коллеги за съемку на видео того, что находится у женщины под юбкой. Заместитель начальника отдела полиции пытался снять клип в торговом центре. Об этом сообщает издание Japan Today.
Инцидент произошел 3 августа в городе Итиномия (провинция Айти). 44-летний Юити Номура был заместителем начальника отдела безопасности полиции префектуры Гифу, и никто из его знакомых не подозревал, что мужчина — скрытый вуайерист. Однако его поймали с поличным.
Посетитель торгового центра заметил, как извращенец подсунул сумку с отверстием под юбку 26-летней девушки. При попытке скрыться Номура был задержан. При нем обнаружили сумку со встроенным смартфоном.
Начальник полиции префектуры Гифу публично принес извинения пострадавшей и общественности, пообещав строгое наказание виновнику после тщательного расследования.
