Полицейский-вуайерист пытался снять видео у девушки под юбкой и попался коллегам

07 августа 2025, 06:28

JT: В Японии замначальника полиции снял видео под юбкой у девушки и попался коллегам

Фото: iStock/Yuricazac

Полицейского в Японии арестовали его же коллеги за съемку на видео того, что находится у женщины под юбкой. Заместитель начальника отдела полиции пытался снять клип в торговом центре. Об этом сообщает издание Japan Today.