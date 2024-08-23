На стройке бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика

Фото: istockphoto / Motortion
В Алапаевске, Свердловская область, произошла трагедия: бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По информации ведомства, дети проникли через забор на территорию частного домовладения, где находились строительные материалы.
Правоохранительные органы проведут проверку. Если будут выявлены основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
Читайте также:
В ИК-19 под Волгоградом пресекли попытку передать телефоны с камерой
Губернатор Волгоградской области впервые прокомментировал захват заложников в колонии
Оперштаб: в порту «Кавказ» на Кубани ликвидируют разлив нефтепродуктов
«Во время игры на ребёнка упала бетонная плита, и он получил травмы, от которых скончался на месте. Мальчик рос в многодетной семье, семья характеризуется положительно», — сообщили в ведомстве.
Правоохранительные органы проведут проверку. Если будут выявлены основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
Читайте также:
В ИК-19 под Волгоградом пресекли попытку передать телефоны с камерой
Губернатор Волгоградской области впервые прокомментировал захват заложников в колонии
Оперштаб: в порту «Кавказ» на Кубани ликвидируют разлив нефтепродуктов
Мира Полтева