Оперштаб: в порту «Кавказ» на Кубани ликвидируют разлив нефтепродуктов

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С разливом нефтепродуктов в порту «Кавказ» на Кубани, где накануне в результате атаки со стороны ВСУ потонул паром с топливными цистернами, разбираются специалисты Морпасслужбы. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует», — прокомментировали там.
По сообщению Минтранса РФ, в морском порту ввели особый режим. Атака на железнодорожный паром произошла 22 августа. Сам порт «Кавказ» не загорелся. Как уточняли спасатели, спасены 17 членов экипажа.
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Никита Кротов