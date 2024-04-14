На стройке в Москве десятки рабочих устроили драку

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После массовой драки строителей в Москве, Следственный комитет возбудил уголовное дело, об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК.
Несколько десятков рабочих устроили потасовку на строительной площадке. Причина конфликта в настоящее время не известна.
Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», пояснили представители ведомства.
Участниками драки были выходцы из Ближнего зарубежья. Правоохранители проверяют законность их пребывания на территории РФ, сообщает СК.
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Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство», пояснили представители ведомства.
Участниками драки были выходцы из Ближнего зарубежья. Правоохранители проверяют законность их пребывания на территории РФ, сообщает СК.
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Анастасия Хохлова