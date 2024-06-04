В Подмосковье против иностранца возбудили дело за осквернение памятника

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В подмосковном Видном возбуждено уголовное дело в отношении иностранца, осквернившего памятник «Журавли» и Вечный огонь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Московской области.
По информации следствия, в ночь на 29 мая 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раскидал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем, который расположен в городе Видном, после чего скрылся с места преступления.
Сотрудники СК проводят все необходимые следственные действия и анализируют запись с камеры наружного видеонаблюдения, которая зафиксировала момент совершения преступления.
Подозреваемого в скором времени передадут следователю для проведения дополнительных действий, заявили в СК.
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Сотрудники СК проводят все необходимые следственные действия и анализируют запись с камеры наружного видеонаблюдения, которая зафиксировала момент совершения преступления.
Подозреваемого в скором времени передадут следователю для проведения дополнительных действий, заявили в СК.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали находящегося в розыске гендиректора «Лендорстрой-2». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак