На супругу экс-главы Верховного суда Чечни завели новое дело

Фото: istockphoto/Akintevs
Уголовное дело о дезорганизации в колонии завели на Зарему Мусаеву, которая является женой экс-главы Верховного суда Чеченской республики Сайди Янгкулбаева и отбывает наказание. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».
В конце октября Мусаеву допрашивали, когда она якобы напала на сотрудника ФСИН, который ежедневно сопровождает ее в больницу. Осужденная обвинения отвергает, поскольку передвигается с тростью и физически не могла совершить нападение.
Мусаева болеет сахарным диабетом второго типа, ее судили по статье о насилии в отношении представителя власти. Весной ей смягчили приговор до четырех лет и девяти месяцев колонии-поселения.
Читайте также:
Девушке выстрелили в шею на квесте «Последняя экскурсия» в Москве
Мошенники развели мать погибшего бойца СВО на 9 млн рублей
Стало известно, где сейчас находится осужденный за убийство жены Бишимбаев
Никита Кротов