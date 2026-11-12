На свадьбе верблюда напоили алкоголем

12 ноября 2026, 12:04

В Израиле верблюда напоили алкоголем на свадьбе, жениха и гостей задержали

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан израильская полиция задержала жениха и троих гостей свадьбы, которые пытались напоить верблюда алкоголем. Об этом сообщает издание «Едиот ахронот».