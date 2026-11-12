На свадьбе верблюда напоили алкоголем
В городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан израильская полиция задержала жениха и троих гостей свадьбы, которые пытались напоить верблюда алкоголем. Об этом сообщает издание «Едиот ахронот».
Поводом для задержания стало видео, опубликованное в соцсетях. На кадрах, снятых одним из гостей, видно, как в рот верблюду вливают энергетический напиток. Животное сопротивляется и пытается выплюнуть жидкость, после чего другой мужчина бьет его палкой.
Жестокое обращение с животным вызвало возмущение пользователей соцсетей, особенно бедуинов из пустыни Негев и Палестины. Они считают верблюдов символом своей племенной идентичности.
Среди задержанных — двое братьев 26 и 27 лет, а также еще двое подозреваемых 53 и 59 лет. Всех четверых доставили в полицейский участок для допроса.
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