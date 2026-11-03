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Российский регион захватили верблюды

В Астрахани произошло нашествие верблюдов
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Астрахани стадо верблюдов заняло железнодорожную инфраструктуру и городские улицы. Об этом сообщает «Лента.ру».



По информации источника, двугорбые животные проникли на территорию нескольких городских дворов, а ночью забрались на старый железнодорожный мост. Чтобы снять верблюдов с сооружения, пришлось задействовать подъемный кран.

Ранее в Омской области сторожа охотничьей базы убил верблюд. Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция проводит проверку.

Кроме того, в Щёлковском районе Подмосковья животное оторвало руку фермеру. Мужчину госпитализировали.

Никита Кротов

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