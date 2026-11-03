Российский регион захватили верблюды
В Астрахани произошло нашествие верблюдов
В Астрахани стадо верблюдов заняло железнодорожную инфраструктуру и городские улицы. Об этом сообщает «Лента.ру».
По информации источника, двугорбые животные проникли на территорию нескольких городских дворов, а ночью забрались на старый железнодорожный мост. Чтобы снять верблюдов с сооружения, пришлось задействовать подъемный кран.
Ранее в Омской области сторожа охотничьей базы убил верблюд. Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция проводит проверку.
Кроме того, в Щёлковском районе Подмосковья животное оторвало руку фермеру. Мужчину госпитализировали.
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