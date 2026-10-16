В Ленобласти погибла верблюдица, которую ранее нашли в канаве в полумёртвом состоянии
В Тосненском районе Ленинградской области погибла верблюдица, которую местные жители ранее обнаружили в канаве в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Умирающее животное нашли у деревни Мельница. Верблюдица громко кричала от боли, и очевидцы тут же попытались ей помочь: вызвали ветеринара и обратились в МЧС. Однако первым за ней приехал владелец — фермер из соседней деревни Примерное. Согласно материалу, он прицепил обессиленное животное к трактору и буквально потащил его за собой.
На следующий день верблюдицу обнаружили мёртвой — останки выглядели ужасно, живот был вздут. Фермер заявил, что её якобы отравили. Местные жители отметили, что раньше уже жаловались на условия содержания животных в этом хозяйстве. В администрации Тосненского района сообщили, что в настоящий момент выясняют детали случившегося и разбираются в ситуации.
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