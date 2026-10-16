В Ленобласти погибла верблюдица, которую ранее нашли в канаве в полумёртвом состоянии

16 октября 2026, 23:40

Фото: iStock/Eric Pelletier

В Тосненском районе Ленинградской области погибла верблюдица, которую местные жители ранее обнаружили в канаве в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.