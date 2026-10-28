В Испании столкнулись два скоростных поезда, погибли 46 человек
В Испании столкнулись два скоростных поезда. В результате погибли 46 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Чрезвычайное происшествие случилось утром вблизи города Толедо: один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого. В итоге перевернулись не менее четырёх вагонов.
Причины столкновения пока остаются неизвестными. Предварительно погибли 46 человек. Железнодорожный оператор Adif приостановил движение поездов в обоих направлениях на линии высокоскоростного сообщения между Мадридом и Андалусией.
Пострадавших увозят на скорых на территорию спортивного комплекса — только там есть места для размещения раненых. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
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