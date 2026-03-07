Семейная пара из РФ рискует остаться без жилья в Гоа из-за отмены билетов
Семейная пара из Петербурга оказалась на грани депортации в Гоа из-за отмены обратных билетов. Как сообщает Telegram-канал Mash, Константин и Ирина купили тур за 180 тысяч рублей, но из-за отмены рейсов самостоятельно добирались до курорта и потратили почти 100 тысяч на новые билеты.
Турагент Pegas Touristik уверял пару, что обратный перелёт сохраняется, но авиакомпания аннулировала билеты. Формально перевозчик списал их по старому правилу: пропуск первого сегмента маршрута автоматически сжигает остальные.
Хотя Минтранс изменил это правило с сентября 2025 года, пассажирам оно не помогло. У супругов закончились деньги. Они ждут окончания визы и готовятся просить о депортации, чтобы вернуться домой.
Пара уже направила претензии туроператору и агентству, требуя компенсацию расходов и 50 тысяч рублей морального ущерба. Если компания не ответит, туристы обратятся в Роспотребнадзор и прокуратуру. Сейчас они решают, где жить — риск остаться без крыши над головой в Гоа велик.
