Семейная пара из РФ рискует остаться без жилья в Гоа из-за отмены билетов

07 марта 2026, 12:34

Туристы из РФ остались без средств в Гоа после отмены обратного рейса

Фото: Istock/Ralf Geithe

Семейная пара из Петербурга оказалась на грани депортации в Гоа из-за отмены обратных билетов. Как сообщает Telegram-канал Mash, Константин и Ирина купили тур за 180 тысяч рублей, но из-за отмены рейсов самостоятельно добирались до курорта и потратили почти 100 тысяч на новые билеты.