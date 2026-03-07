В Нижнем Тагиле шестиклассник получил сотрясение после драки с девочкой
В Нижнем Тагиле шестиклассница избила сверстника во время перемены. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил Новости».
5 марта в школе № 45 между учениками шестого класса произошёл конфликт. Ученица из 6 «А» и юноша из 6 «В» поругались, когда мальчик упомянул её родителей. После словесной стычки девочка снова встретила обидчика, схватила его за одежду и выволокла из класса. Затем она начала бить его и таскать за волосы.
Пострадавший получил травмы, включая сотрясение мозга, ссадины, ушибы и, возможно, перелом или смещение челюсти. Девочка, которая его избила, не чувствует себя виноватой и даже хамит учителям, отметили очевидцы.
Теперь нападавшую могут поставить на учёт в школе и в подразделении по делам несовершеннолетних. Родителей девочки вызвали в учебное заведение. Прокуратура начала проверку, и по её итогам будут приняты соответствующие меры.
Читайте также: