Россиянин отдал «брокерам» 5 млн рублей в надежде переехать из общежития
В Татарстане 66-летний житель Набережных Челнов перевёл мошенникам около пяти миллионов рублей. Как сообщили в региональном УМВД, деньги мужчина собирал в течение года: он оформлял кредиты и занимал средства у родственников.
Неизвестные связались с пенсионером в марте прошлого года. Они предложили ему зарабатывать на биржевых торгах. Потерпевший не разбирался в инвестициях и доверился злоумышленникам.
В течение года мужчина брал кредиты, снимал деньги с накоплений и просил взаймы у родственников, действуя по инструкциям лжеброкеров. Три раза он лично ездил в аэропорт Нижнекамска, чтобы передать наличные курьерам из Москвы.
Ещё часть средств челнинец переводил онлайн. После того как связь с брокерами прервалась, он понял, что его обманули. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.