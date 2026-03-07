Россиянин отдал «брокерам» 5 млн рублей в надежде переехать из общежития

07 марта 2026, 12:56

В Татарстане пенсионер пытался заработать на квартиру и перевёл мошенникам 5 млн

Фото: Istock/Atstock Productions

В Татарстане 66-летний житель Набережных Челнов перевёл мошенникам около пяти миллионов рублей. Как сообщили в региональном УМВД, деньги мужчина собирал в течение года: он оформлял кредиты и занимал средства у родственников.





Неизвестные связались с пенсионером в марте прошлого года. Они предложили ему зарабатывать на биржевых торгах. Потерпевший не разбирался в инвестициях и доверился злоумышленникам.



В течение года мужчина брал кредиты, снимал деньги с накоплений и просил взаймы у родственников, действуя по инструкциям лжеброкеров. Три раза он лично ездил в аэропорт Нижнекамска, чтобы передать наличные курьерам из Москвы.



Ещё часть средств челнинец переводил онлайн. После того как связь с брокерами прервалась, он понял, что его обманули. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.





