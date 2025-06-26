На Тайване студент умышленно лишил себя ног ради страховки
На Тайване юноша лишился обеих стоп. Происшествие случилось в январе 2023 года в Тайбэе. 24-летний Чжан вместе со своим знакомым Ляо придумали план, как обмануть страховую компанию. Об этом сообщает South China Morning Post.
Мошенники приобрели ведро сухого льда, а Чжан опустил туда ноги. Юноша держал ноги в течение десяти часов, а после обратился в больницу, где ему диагностировали обморожение. Тяжёлые повреждения потребовали ампутации обеих ступней.
После операции Чжан обратился в страховую компанию для получения выплат. Общая сумма по восьми полисам составила примерно 1,4 миллиона тайваньских долларов (около 3,7 миллиона рублей). Но лишь одна компания выплатила страховку, а остальные заподозрили мошенничество и обратились в полицию.
В июне 2025 года суд Тайваня признал обоих виновными в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и мошенничестве, заключив парней под стражу.
Читайте также: