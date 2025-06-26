На Тайване студент умышленно лишил себя ног ради страховки

26 июня 2025, 16:09

Житель Тайваня осознанно заморозил свои ноги в сухом льде ради страховки

Фото: Istock/nikkytok

На Тайване юноша лишился обеих стоп. Происшествие случилось в январе 2023 года в Тайбэе. 24-летний Чжан вместе со своим знакомым Ляо придумали план, как обмануть страховую компанию. Об этом сообщает South China Morning Post.