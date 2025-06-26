СК: в Брянске арестовали 16-летнего подростка за перевозку взрывчатки
В Брянске заключили под стражу 16-летнего подростка, обвиняемого в незаконной перевозке взрывных устройств (пункт «в» части 3 статьи 221.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, школьник вступил в террористическую организацию через мессенджер. По указанию одного из ее членов забрал из тайника в Брянском районе компоненты взрывных устройств, после чего запрятал их в другом месте.
Сотрудники УФСБ вовремя пресекли его деятельность, задержали и доставили на допрос. Сейчас следователи устанавливают возможную причастность молодого человека к другим преступлениям.
Перед этим сообщалось, что на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани сдетонировало самодельное взрывное устройство.
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