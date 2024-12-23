На территории бывшего Абаканского завода в Хакасии прогремел взрыв, есть погибшие

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Два человека погибли, ещё четверо пострадали при взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Об этом пресс-служба правительства Хакасии сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее глава республики Валентин Коновалов сообщил, что в понедельник прогремел взрыв на территории бывшего Абаканского завода. Предварительной причиной произошедшего могло стать нарушение техники безопасности.
В настоящее время на месте происшествия по поручению главы Хакасии работает его заместитель Юрий Курлаев.
Спасатели МЧС России и сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают обстоятельства взрыва.
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В настоящее время на месте происшествия по поручению главы Хакасии работает его заместитель Юрий Курлаев.
Спасатели МЧС России и сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают обстоятельства взрыва.
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Анастасия Чинкова