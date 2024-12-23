На территории бывшего Абаканского завода в Хакасии прогремел взрыв, есть погибшие

В воскресенье вечером в аэропорту «Пулково» был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности. Об этом сообщает управляющая компания аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», пишет РИА Новости.