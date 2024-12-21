Пенсионерка подорвала банкомат в Петербурге по наводке мошенников

Фото: telegram-канал Пресс-сек Красногвардейского
В Санкт-Петербурге задержана пожилая женщина, подозреваемая в поджоге и взрыве банкомата на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге.
Как сообщают в Telegram-канале SHOT, 67-летнюю пенсионерку задержали вечером 21 декабря в её квартире, расположенной неподалёку от места происшествия.
Следствие установило, что женщина использовала газ и легковоспламеняющуюся жидкость. Она залила горючую смесь в банкомат, после чего подожгла его спичками. Происходящее пенсионерка снимала на телефон. Предположительно, чтобы отчитаться перед злоумышленниками.
По данным SHOT, её обманули украинские мошенники, которые убедили пенсионерку совершить преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. К счастью, взрыв не привел к жертвам. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя все обстоятельства случившегося.
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Следствие установило, что женщина использовала газ и легковоспламеняющуюся жидкость. Она залила горючую смесь в банкомат, после чего подожгла его спичками. Происходящее пенсионерка снимала на телефон. Предположительно, чтобы отчитаться перед злоумышленниками.
По данным SHOT, её обманули украинские мошенники, которые убедили пенсионерку совершить преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье о терроризме. К счастью, взрыв не привел к жертвам. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя все обстоятельства случившегося.
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Мария Моисеева