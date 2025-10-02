На территории ИК-6 в Самарской области вспыхнул пожар — пострадавших нет

02 октября 2025, 12:44

Пожар в исправительной колонии строгого режима Самарской области ликвидирован

Фото: Istock / Thicha studio

В исправительной колонии строгого режима №6, расположенной в посёлке Управленческий Самарской области, утром 1 октября произошло возгорание. Пожар вспыхнул около 10:28 в бытовом помещении цеха №3. Об этом сообщает SHOT.