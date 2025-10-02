На территории ИК-6 в Самарской области вспыхнул пожар — пострадавших нет
В исправительной колонии строгого режима №6, расположенной в посёлке Управленческий Самарской области, утром 1 октября произошло возгорание. Пожар вспыхнул около 10:28 в бытовом помещении цеха №3. Об этом сообщает SHOT.
На место оперативно прибыли пожарные расчёты — огонь удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал, жертв также нет.
ФКУ ИК-6 рассчитана на содержание 1510 осуждённых мужчин, приговорённых к лишению свободы за особо тяжкие преступления. Заключённые работают в столярном и мебельном цехах, а также на хлебопекарне.
Ранее, в 2023 году, в колонии уже фиксировался серьёзный инцидент — четверо заключённых в возрасте от 23 до 31 года подняли бунт после внепланового обыска в одном из отрядов.
