На юго-востоке Москвы загорелись гаражи рядом с роддомом
Осторожно, Москва: Пожар возник в гаражах на Самаркандском бульваре рядом с роддомом
На юго-востоке Москвы произошел крупный пожар. Пламя охватило гаражи рядом с родильным домом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Предварительно, возгорание возникло в гаражах на Самаркандском бульваре — очевидцы заметили высокий столб черного дыма, который поднимался над территорией. Особое беспокойство вызывало близкое расположение очага пожара к зданию роддома №8.
На место происшествия оперативно прибыли расчеты МЧС. Они немедленно приступили к тушению огня.
Пока информации о возможных пострадавших в результате возгорания нет. Спасатели продолжают работу на месте. Обстоятельства случившегося уточняются.
