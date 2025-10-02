На юго-востоке Москвы загорелись гаражи рядом с роддомом

02 октября 2025, 01:38

Осторожно, Москва: Пожар возник в гаражах на Самаркандском бульваре рядом с роддомом

Фото: iStock/O_Lypa

На юго-востоке Москвы произошел крупный пожар. Пламя охватило гаражи рядом с родильным домом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».





Предварительно, возгорание возникло в гаражах на Самаркандском бульваре — очевидцы заметили высокий столб черного дыма, который поднимался над территорией. Особое беспокойство вызывало близкое расположение очага пожара к зданию роддома №8.



На место происшествия оперативно прибыли расчеты МЧС. Они немедленно приступили к тушению огня.



